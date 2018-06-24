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Архив - Донецкая область

В Донецкой области утонул ребенок

24.06.2018 13:54
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В Донецкой области утонул ребенок

Полицейские Краматорска устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего мальчика.

В дежурную часть Краматорского отделения полиции Донетчины обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила об исчезновении своего 13-летнего сына.

Женщина рассказала, что вчера, 23 июня, к ней пришел ее бывший муж и забрал с собой мальчика на отдых на местный водохранилище в с. Веселое.

На месте человек выпил бутылку пива и заснул, а когда проснулся, то ребенка рядом уже не было. Остались только его вещи.

Сотрудники Краматорского отдела полиции сразу начали поисковую операцию. Правоохранители прочесали побережья и село, отработали двор и парки. К поискам были привлечены спасатели. Уже утром водолазы нашли тело ребенка на дне водоема.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается следствие.

Полицейские в очередной раз призывают родителей: соблюдайте правила поведения на воде, внимательно следите за детьми во время отдыха у водоемов, удерживайте их самих и прикасались самостоятельного купания, ведь один неосторожный шаг может стоить ребенку жизни.



Теги: Донбасс, ребенок, Краматорск, полиция, утонул
 
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