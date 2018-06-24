В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе

24.06.2018 15:50

В российском офисе "Союза добровольцев Донбасса", возглавляемым российским политтехнологом Александром Бородаем, причастным к войне на Донбассе, прошли обыски. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, комментируя объявление СДД о реорганизации и переводе всей работы в дистанционный режим.



По данным пользователей соцсетей, в офисе СДД проходили обыски. Якобы вывезли всю оргтехнику и архив.



23 июня, на сайте организации, объединяющей боевиков, в разное время принимавших участие в оккупации Донбасса, а также занимающейся их отправкой в т.н. "ДНР" и "ЛНР" появилось объявление о том, что работа сайта и офиса СДД остановлена "в связи с реорганизацией".





"В связи с получением новых задач, Союз добровольцев Донбасса проводит реорганизацию и кадровые перестановки. Параллельно мы осуществляем переезд в новый, более просторный штаб. В связи с вышеизложенным, до сентября месяца будем работать в удаленном формате, в режиме лайт. Телефоны для связи и решения вопросов остаются те же, как и почта", - говорится в сообщении террористической организации.



Напомним, что российский политтехнолог Александр Бородой был председателем "Совета министров ДНР" с 16 мая по 7 августа 2014 года. Позже его отозвали в РФ.



Недавно в интервью пропагандистскому изданию "Украина.ру" он признал, что "русская весна" была привнесена на Донбассе из России. По словам Бородая, он лично инструктировал российских наемников, включая диверсанта Игоря Гиркина. Российский бизнес, по словам, Бородая, активно принимал участие в дестабилизации ситуации на востоке Украины.



Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк, как и Бородай был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса. Периодически заявляет о том, что не гибридная, а неприкрытая война между Украиной и Россией – неизбежна.