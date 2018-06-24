Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)

24.06.2018 21:20

Новоназначенный аудитор НАБУ и экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отрицает, что был замешен в схемах незаконного перемещения товаров через линию разграничения на Донетчине. Ранее его в этом неоднократно обвиняли общественники.



По словам Жебривского, он поинтересовался у пограничников, сколько через логистические центры переваливалось товаров.



"Как мне сказали, за апрель месяц аж 300 тонн… Я не богатый, я обеспеченный человек. У меня достаточно финансовых ресурсов, чтоб жить и не размениваться, - сказал Жебривский в эфире телеканала ZIK, имея в виду контрабанду. - Если какие-то шариковы и швондеры считают, что 10, 20, 30, 50 тысяч гривен стоит загаживать свое имя и вляпываться в это все, возможно, эти люди не понимают, с кем имеют дело".



Экс-губернатор подчеркнул, что для того, что контрабанда через линию разграничения перевозится мелкими партиями и чтобы ее искоренить, нужно закрыть логистические центры.



Он уверяет, что обращался в СНБО и Министерство по делам оккупированных территорий с просьбой закрыть логистические центры, однако такая просьба не была выполнена.



"Ответ МинВОТ был по поводу того, что я не выполнил задание СНБО и не открыл логистические центры по всем четырем пунктам въезда-выезда", – заявил Жебривский.







Напомним, что в феврале глава военно-гражданской администрации прифронтового Зайцево Владимир Веселкин заявил о наличии коррупционной схемы незаконного ввоза товаров на оккупированную территорию Донбасса. Он также обнародовал видео, на котором видно, как украинские товары через гуманитарно-логистический центр в районе КПВВ "Майорск" незаконно переправляются на оккупированные территории. В сложившейся ситуации Веселкин обвинил областные власти.



Незадолго до своего ухода с поста губернатора Донетчины Павел Жебривский добился увольнения Веселкина. Но тот не уходит "без боя".