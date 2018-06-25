5 тысяч человек оказались недостойны звания «гражданина Донецкой Инородной Республики»

25.06.2018 20:15

На оккупированной территории Донецкой области не так просто получить «местный паспорт». В частности, в этой милости было отказано 5 тысячам человек. Об особенностях «республиканской выдачи паспортов» рассказала член «ДНР» Елена Радомская, занимающаяся юридическими вопросами террористической организации.

По словам Радомской, власти «республики» проводят специальную проверку, по результатам которой принимают решение о выдаче «документа».

Также она назвала некоторые цифры. На сегодняшний день, в «ДНР» запланировано выдать 260 тысяч «паспортов», до конца 2018 года власти смогут «осчастливить» 75 тысяч человек. По ее данным, в 2016 году было выдано 40 тысяч «местных документов», в 2017 — аж 110 тысяч.

После подписания Владимиром Путиным в феврале 2017 года указа о признании «паспортов», выданных в «Л/ДНР», в посольстве США в Украине сделали заявление. Было сказано, что признание Россией террористических организаций идет вразрез с минскими договоренностями.

Так же отреагировала и украинская сторона. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что подписание Кремлем такого указа означает признание, де-юре, группировок «ДНР» и «ЛНР» и выход из Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: https://donpress.com