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ОБСЕ зафиксировала мины около Мариуполя
25.06.2018 15:27
Наблюдатели ОБСЕ увидели мины и боевые машины в районе Мариуполя.
Об этом указано в отчете ОБСЕ.
Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин в зоне безопасности. 21 июня в подконтрольном правительству Украины Водяном БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 боевые бронированные машины неустановленного типа.
В этот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия снова обнаружил около 300 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два продольных ряда восточнее позиций Вооруженных сил Украины около поселка Лебединское.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, мины
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