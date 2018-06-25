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«Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков
Жители ОРДО в соцсетях возмущаются ужасными условиями пропуска на КПП «ДНР» в Майорске Донецкой области.
По словам очевидцев, ко всем «прелестям» добавилась ликвидация льготной очереди для инвалидов и немощных стариков, которые регулярно ездят за выплатами в Украину. Люди отмечают, что если ранее личные вещи досматривались боевиками один раз, то теперь дважды. В своих комментариях люди пишут:
«На обновленном КПП Горловка очень жесткий досмотр автомобилей, вплоть до просмотра запаски и места под нее — все очень долго. Выехать, ну, я не знаю, в течение одного дня на своем авто наверное невозможно».
«Вы видели фильмы про концлагеря? Вот в таком загоне с сеткой стоят пешие (пока в пыли, изменится погода, будут стоять в грязи). Шиферная крыша создает эффект микроволновки».
«Досмотр ведется и на перевозчиках за палку колбасы в сумке могут развернуть весь автобус — коллективная ответственность как элемент запугивания».
«Видать за раз не успевают найти колбасу у пенсионеров в сумках. Решили второй раз поискать».
«На КПП творится полный беспредел, особенно после его модернизации».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, жалобы, ОРДО
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