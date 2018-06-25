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Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»

25.06.2018 07:47
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Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»

Боевики «ЛДНР» используют против ВСУ на Донбассе запрещенное международными договорами оружие из России.

Блогер Серж Марко на своей странице в соцсети опубликовал фото и написал, что украинские военные обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2, которых не используют в Украине. Кроме того, эти мины запрещены Женевским протоколом. По словам Марко, украинские военные выкапывают эти мины и относят их обратно к позициям боевиков.

Украинские военные обнаружили в ходе боев российские мины ПОМ-2, бойцы ВСУ оставили экземпляр для доказательства участия РФ в конфликте.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, оружие, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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