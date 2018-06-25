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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах

25.06.2018 09:48
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Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 15/60;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 1/40;

КПВВ «Гнутово» — 30/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 37,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7845 человек и 1050 транспортных средств;

«Марьинка» — 8715 человек и 1665 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7490 человек и 1645 транспортных средств;

«Гнутово» — 3205 человек и 770 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9865 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, очередь, блокпост, КПВВ
 
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