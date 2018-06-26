Главная / Новости / Донецкая область / Боевики «ДНР» несут серьезные потери в живой силе. Их кладбища растут
Последние новости раздела
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик19:19
- В Докучаевске обстреляна школа-интернат18:56
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО16:25
- Попавшие в ДТП боевики «ДНР» представляются «гражданскими» и боятся, что их «уволят»15:44
Боевики «ДНР» несут серьезные потери в живой силе. Их кладбища растут
26.06.2018 12:28
Главари боевиков «ДНР» постоянно заявляют об отсутствии потерь в рядах боевиков «ДНР». Однако, потери есть и потери серьезные. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается пресс-центром ООС, за минувшие сутки на Донбассе ликвидированы трое боевиков и еще девять получили ранения.
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что под Горловкой, в районе временно оккупированного поселка Гольмовский, в последнее время образовалось «военное кладбище». Его территория полностью заполнена могилами боевиков «ДНР».
На фото видно, что все памятники выполнены в одном стиле. На всех надгробьях имеется надпись «Защитникам Донбасса»
Теги: Донбасс, кладбище, ДНР, боевики
Читайте также:
- "Администрация" Донецка предупредила горожан об опасности на кладбищах города
- В Турции участников переворота хоронят на "кладбище предателей"
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"20:11
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик19:19
- В Докучаевске обстреляна школа-интернат18:56
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев18:12
- В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках17:45
- Мальчик в ДНР рассказал, как помогает убивать ВСУ17:26
- Наибольшей дискриминации в Украине подвержены переселенцы - Опора16:45
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО16:25
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам20:57
- Будьте мудрее: чего категорически нельзя делать в отношениях с любимым мужчиной20:32
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"20:11
- Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого19:44
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик19:19
- В Докучаевске обстреляна школа-интернат18:56
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам20:57
- Будьте мудрее: чего категорически нельзя делать в отношениях с любимым мужчиной20:32
- Пенсии для переселенцев: Грядут ли перемены с верификацией?18:32
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил14:24
- Як перуть постільну білизну в потязі. ВІДЕО12:40
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- Донецк вздрогнул от сильного взрыва