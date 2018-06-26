Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены

26.06.2018 11:31

Согласно данным разведки, за прошедшие сутки на временно оккупированной территории Донбасса было уничтожено два боевика, а трое ранены.

Пресс-центр ООС констатировал, что 25 июня горячее всего было на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, передает "Диалог.UA".

"Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое", - отметили в штабе.

В течение текущих суток, 26 июня, боевики "Л/ДНР" также открывали огонь по позициям ВСУ на луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также противник бил из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединского на мариупольском направлении.