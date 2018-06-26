Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены

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Согласно данным разведки, за прошедшие сутки на временно оккупированной территории Донбасса было уничтожено два боевика, а трое ранены.
Пресс-центр ООС констатировал, что 25 июня горячее всего было на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, передает "Диалог.UA".
"Там враг применял по нашим позициям 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое", - отметили в штабе.
В течение текущих суток, 26 июня, боевики "Л/ДНР" также открывали огонь по позициям ВСУ на луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также противник бил из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединского на мариупольском направлении.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, РФ, ООС
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