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ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
26.06.2018 16:25
Оккупанты ОРДО ввели новые запреты для врачей и медперсонала оккупированного Донбассе.
Так, по данным украинской разведки, медицинскому персоналу больниц даны указания о запрете распространения сведений о находящихся на лечении боевиках.
Кроме того, медикам запретили общение с гражданскими пациентами об обстановке в районе ведения боевых действий и потерь личного состава.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, больницы, лечение, запрет, пациент, боевики, медики, ГУР, ОРДО
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