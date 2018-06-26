ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО

26.06.2018 16:25

Оккупанты ОРДО ввели новые запреты для врачей и медперсонала оккупированного Донбассе.

Так, по данным украинской разведки, медицинскому персоналу больниц даны указания о запрете распространения сведений о находящихся на лечении боевиках.

Кроме того, медикам запретили общение с гражданскими пациентами об обстановке в районе ведения боевых действий и потерь личного состава.

Источник: donpress.com