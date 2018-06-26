Из двух городов Донбасса запустят автобусные рейсы в Польшу

26.06.2018 13:45

С 3 июля начнет курсировать автобус «Северодонецк-Щецин», стоимость билетов на который составит 1750 гривен. Из Северодонецка автобус отправляется в 3:35, в Щецин прибывает в 21:15. Об этом ИА «Вчасно» сообщили в справочной службе Краматорского автовокзала.

Следует автобус через Харьков, Полтаву, Лубны, Борисполь, Киев, Житомир, Новгород-Волынский, Росно, Луцк, Владимир-Волынский, Ковель, Брест, Вильнюс, Каунас, Мариамполь, Люблин, Варшаву, Краков, Катовице, Вроцлав, Познань и Гданьск.

С 15 июля начнет курсировать автобус «Бахмут-Варшава», стоимость билетов на него — 1100 гривен. Из Бахмута автобус отправляется в 8:30 утра и в пути находится более 28 часов. В Польшу рейс прибывает в 12:50.

Следует автобус через Харьков, Полтаву, Киев и Люблин.