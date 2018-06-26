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Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик
Павел Губарев через пропагандиста Константина Долгова занимается "мочиловом" Александра Захарченко.
Об этом своим мнением поделился журналист Денис Казанский.
По его словам, у лидера ОД "Свободный Донбасс" непростые отношения с главарем "ДНР". Журналист отметил, что Губарев претендует на какие-то более лидерские роли, но боится высовываться и очень осторожно плетет интриги, действуя через других людей.
"Есть такой Константин Долгов, харьковчанин, пиарщик, пишет пропаганду, работал на разных пропагандистских ресурсах. В одно время он работал на Захарченко и постоянно выпускал какие-то ролики на местном телевидении, писал в соцсетях, как процветает ДНР. Потом он поругался с Захарченко, его стали преследовать, он уехал в Москву. Сейчас Губарев ему, как говорят, дает деньги. И этот Константин Долгов занимается системным мочиловом Захарченко и его ближайшего сподвижника "Ташкента". Он постоянно выпускает ролики, в которых их позорит, рассказывает о криминальных схемах, как они воруют и так далее. То есть Губарев через этого Костю, который является его другом, занимается мочиловом своего оппонента.
Вот такие там вырисовываются интриги. Если раньше все было более прямолинейно, то сейчас там зарождается такая местная полуполитика", - сказал Денис Казанский.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
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- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
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