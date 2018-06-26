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"Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта

26.06.2018 08:34
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"Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта

Бойцы Операции объединенных сил (ООС) ликвидировали огневую точку оккупанта, которая их серьезно беспокоила. О сокрушительном ударе по оккупанту отчиталась в Facebook военнослужащая ООС и блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился в понедельник, 25 июня. Террористы лупили из минометов по защитникам поселка Каменка, что под Ясиноватой. За это они получили от ВСУ мощную "ответку". По данным Руденко, в результате атаки бойцов ООС минометный расчет оккупационных войск РФ был полностью уничтожен. Потери в рядах врага уточняются.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, оккупация, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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