"Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта

26.06.2018 08:34

Бойцы Операции объединенных сил (ООС) ликвидировали огневую точку оккупанта, которая их серьезно беспокоила. О сокрушительном ударе по оккупанту отчиталась в Facebook военнослужащая ООС и блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился в понедельник, 25 июня. Террористы лупили из минометов по защитникам поселка Каменка, что под Ясиноватой. За это они получили от ВСУ мощную "ответку". По данным Руденко, в результате атаки бойцов ООС минометный расчет оккупационных войск РФ был полностью уничтожен. Потери в рядах врага уточняются.