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«МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области отказываются «воевать» и разбегаются из «гетто». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщают источники, среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях царят упаднические настроения и недовольство «руководством». Боевики «ДНР» стараются «сбежать из этого гетто». В настоящее время «МГБ ДНР» разыскивает «пропавших» «ротного» и 6 боевиков «ДНР».
Вот что сообщает источник:
«Слышал в Макеевке разговор орков: Пропал ротный и 6 абизян, мыгыбы е… т всех в части, ищет дезертиров, зряплату не платят 2 месяца, за идею нуегона… воевать Улыбаюсь. Довольный шо слон. Чуть не заржал после слов — ты понимаешь, шо они все тупо с…сь из этого гетто?».
Теги: Россия, Донбасс, розыск, ДНР, боевики, соцсети, МГБ, оккупанты
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