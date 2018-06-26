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Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»
26.06.2018 09:11
Наемники, входящие в подразделения боевиков «ДНР» срочно покидают территорию «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Известный наемник, воющий на стороне «ДНР», Деян Берич, больше известный, как «Деки», прощается со своими «поклонниками» и сообщает, что покидает «территорию ДНР». Он написал целый прощальный «опус», который тяжело читается, т.к. написан с очень большим количество ошибок.
Впрочем, четко можно понять – уезжает «Деки»:
«Уежаю горд што сделал от ополчения армию, от просте маленкие територие настощую республику…Так да друзя пришлос уежать и посветится себе».
Теги: Донбасс, поездка, территория, ДНР, боевики, наемники, соцсети
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