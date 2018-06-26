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Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
Волонтеры сообщают, что в результате спецоперации под Коминтерново подразделения ВСУ на Донбассе ликвидировали 2 кадровых российских военных. Информацию об этом сообщили волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в социальной сети Facebook, передает dialog.ua.
Ранее российские военные прибыли на оккупированную часть Донецкой области для командования одним из армейских корпусов армии "ДНР". Стало известно, что информация о дислоцировании российских военных под Коминтерново была получена от информаторов - в результате спецоперации ВСУ был подорван БТР и автомобиль российских военных. По данным волонтеров, один из военных с позывным "Медведь" погиб на месте. Однако позже в "ДНР" сообщили, что он получил тяжелые осколочные ранения ноги, однако смог выжить. Так уничтожена бронетехника, включая несколько единиц БТР, БМП и Уралов. Волонтеры сообщили, что в связи с тяжелыми потерями было принято решение о переподчинении отряда лично главарю "ДНР" Александру Захарченко.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, потери, ВСУ, бронетехника, подрыв, обстрелы, Захарченко, Коминтерново
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