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Ранен один из «командиров» боевиков «ДНР» - «Джорж»
26.06.2018 08:48
Под н.п. Пикузы (ранее Коминтерново) ранен один из «командиров» боевиков «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщают источники, подтверждено ранения командира (?) батальона #9ошпмп #1ак Слесаревского Георгия Георгиевича с позывным «Джордж». Примечательно, что «подчиненные» (Анжелика Кугейко) в соцсетях намекают на необходимость финансовой помощи со стороны «сочувствующих»:
«3 дня (21 июня) был серьезно ранен наш Комбат, позывной «Джорж» (передовые позиции в с Коминтерново, ДНР (Южный фронт). Минно-осколочная травма, сильно ранило ноги. Сейчас он находится в госпитале. Потребуется операция и затраты на лечение в период реабилитации».
Теги: Донбасс, госпиталь, ранение, лечение, финансирование, реабилитация, боевик, ДНР, соцсети, Пикузы
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