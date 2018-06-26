Стало известно о гибели на Донбассе украинского бойца из Хмельницкого

26.06.2018 19:44

В зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный из Хмельницкого Сергей Остапчук.

Об этом сообщает местное издание vsim.ua, передает apostrophe.ua.

Отмечается, что погибший служил по контракту в 72-й отдельной механизированной бригаде. Это была его не первая ротация на восток.

По словам координатора центра помощи участникам антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Натальи Дзекар,

Остапчук родился и проживал в Хмельницком. У него остались родители и двое братьев.