В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев

26.06.2018 18:12

Один из главарей боевиков «ДНР» Ахра Авидзба заявил, что в случае наступления со стороны ВСУ в ОРДО до «20 000 добровольцев».

По словам боевика, уже разработан план о том, где и как будут собираться так называемые «добровольцы», а также, как будет осуществляться их переброска на передовую и в каких пунктах ОРДО их будут вооружать и снабжать.

Источник ДонПресс