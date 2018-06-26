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В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
26.06.2018 18:12
Один из главарей боевиков «ДНР» Ахра Авидзба заявил, что в случае наступления со стороны ВСУ в ОРДО до «20 000 добровольцев».
По словам боевика, уже разработан план о том, где и как будут собираться так называемые «добровольцы», а также, как будет осуществляться их переброска на передовую и в каких пунктах ОРДО их будут вооружать и снабжать.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, ДНР, добровольцы
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