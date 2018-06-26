В Донецке боевики «ДНР» запугивают население «дронами бомбандировщиками»

26.06.2018 08:06

Во временно оккупированном Донецка боевики «ДНР» в подконтрольных им пабликах запугивают население, а, заодно, и других боевиков фейковыми новостями о «дронах бомбандировщиках». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Несколько дней назад представители СММ ОБСЕ сообщили, что запускаемые ими БПЛА специально «громко жужжат», чтобы не быть спутанными с другими. Дончане слышат полет БПЛА и уже привыкли к этим звукам:

«#Донецк А шо это у нас уже над Дурной балкойКХЗ уже беспилотники беспрепятственно летают?? Первый раз оно надрывно жужжало, думал шош это за мотороллер такой долгоиграющий, часа в 4 утра. И ща он без четверти 7 опять пожужжало со сторны Песок в сторону Фабрики игрушек...»,

«Можливо ОБСЄ. Вони не так високо літають, принаймні вечора постійно чую над своїм будинком, а потім якось побачив його»,

«ОБСЕ, 3,5 км высота»,

«Я хз, може вони потім підіймаються, але їх БПЛА я постійно чую в Авдосє»,

«Обсешный походу»,

«В 6-7 утра нечто жужжало в небе, разбудило. Затем, я так понимаю, в это нечто постреляли немножко для приличия, но оно благополучно с…сь».

Однако один из боевиков Роман Болотов в соцсетях сообщил, что «дрон бомбандировщик» «скинул снаряд по вч»:

«Военнослужащии будьте бдительны, 5-10минут назад прилетел дрон бомбандировщик на басе, скинул по вч снаряд».