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Архив - Донецкая область

В Донецке пьяные боевики «ДНР» устроили стрельбу из-за того, что «им показалось»

26.06.2018 14:05
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В Донецке пьяные боевики «ДНР» устроили стрельбу из-за того, что «им показалось»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области постоянно злоупотребляют спиртным. Находясь в состоянии опьянения, они открывают стрельбу из пистолетов в жилых районах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке пьяные боевики начали стрелять в жилом районе из-за того, что «им показалось». Приехавшая «полиция ДНР» всего лишь «пожурила» «стрелков». Только по счастливой случайности обошлось без жертв:
«Пару дней назад поздно вечером жителей Азотного встревожили выстрелы в дворе бывш. общежития химреактивов. Двум оплаченцам которые бухали в общаге показалось что ктото вскрывает багажник ихнего задрыпаного жигуля. Полиция приехавшая только пожурила вояк с пистолетами #Донецк».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, боевики
 
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