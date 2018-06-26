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Архив - Донецкая область

В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках

26.06.2018 17:45
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В Донецке старики вынуждены копаться в мусорных баках

Во временно оккупированном Донецке, не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» о «счастливой жизни», обнищавшие старики вынуждены копаться в мусорных баках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Во временно оккупированном Донецке старики, не получающие 2 пенсии и не имеющие возможности выехать из города, обнищали настолько, что вынуждены копаться в мусорных баках. Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Гладковка… престижный район Донецка… чисто одетая бабулька роется в мусорном баке… подходит вторая: «Доброе утро!» — «Доброе» Как вы поживаете?.-..«Все хорошо, спасибо». И вторая бабулька лезет в соседний мусорный бак… Вот такие теперь «бомжи» в Донецке...»,
«Тут треба бути обережним… страі люди такі по всьому світу, деякі з них вельми заможні… хто доживе до маразму, той вже не встигне зрозуміти :)»,
«Всё Х О Р О Ш О ((((((»



Теги: Донецк, Донбасс, нищета, ДНР, соцсети, старики, мусорные контейнеры
 
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