В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском

26.06.2018 15:26

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал позиции боевиков, которые не были замечены 29 апреля 2018 года, сообщает donpress.com.

Так, в оккупированной Новогригорьевке мини-беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 1,5 км новых траншей и 13 пустых блиндажей, расположенных в 33 километрах к западу от Луганска.

Наблюдатели видели неподвижный бронетранспортер террористов поблизости от Смелого, зенитную установку около оккупированной Макеевки, что в 12 километрах к северо-востоку от Донецка.

Кроме того, 24 июня наблюдатели видели бронетранспортер, стоявший около группы людей в одежде военного типа на южной окраине оккупированного Донецка.