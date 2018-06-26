- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе10:05
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня09:26
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери09:17
- Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»09:11
- Вячеслав Аброськин: Захарченко был «расстрелян» с 15 метров09:00
- Ранен один из «командиров» боевиков «ДНР» - «Джорж»08:48
- "Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта08:34
- Денег нет совсем: боевики ДНР просят деньги на лечение раненого "командира" из Славянска08:25
- В Донецке боевики «ДНР» запугивают население «дронами бомбандировщиками»08:06
В ВСУ возникла масштабная проблема с вооружением - военные рассказали, что произошло
Бойцы украинской армии констатировали, что их противотанковое вооружение очень устарело и периодически выходит из строя. Украинские вооруженные силы уже который год отстаивают целостность государства. В тот момент, когда боевики один за одним презентуют новые боевые комплексы, бойцы украинской армии пользуются оружием из СССР, сообщает "Диалог.UA".
В частности, военные обратили внимание на ПТРК "Фагот", который считается основным противотанковым вооружением в зоне конфликта. "Фагот" родом из Советского Союза и уже значительно устарел. Как отмечают сами военные, часто ракеты, выпущенные из "Фагота" цепляются за ветки и меняют направление. Бывают случаи гораздо хуже - когда ракета попросту возвращается.
В то время, как украинские техники и военные совершают один за другим сенсационные открытия и технические прорывы, ВСУ должны пользоваться сомнительным оружием из прошлого и ждать, когда Канада все-таки выполнит обязательство и передаст обещанное вооружение на $9,5 млн. Стоит отметить, что украинские техники совершили прорыв - они изобрели пули, с помощью которых можно пробить танковую броню даже с АК-47.
Теги: Донбасс, СССР, проблема, вооружение, боевики, ВСУ, военная техника, ракетный комплекс
- Скоро нечем будет стрелять: волонтер из зоны АТО рассказал, как много техники теряют боевики в последнее время
- Названы причины, почему Кремль не пойдет на масштабную войну против Украины
- Отсчет двух суток прекращения огня для отвода вооружений начался сегодня в полночь
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе10:05
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня09:26
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери09:17
- Наемники, входящие в состав «ВС ДНР», срочно покидают «ДНР»09:11
- Вячеслав Аброськин: Захарченко был «расстрелян» с 15 метров09:00
- Ранен один из «командиров» боевиков «ДНР» - «Джорж»08:48
- "Лупили по Каменке", - бойцы ООС метким ударом разнесли на детали минометный расчет оккупанта08:34
- Денег нет совсем: боевики ДНР просят деньги на лечение раненого "командира" из Славянска08:25
- В Донецке боевики «ДНР» запугивают население «дронами бомбандировщиками»08:06
- Американские генетики разработали "технологию бессмертия"10:50
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе10:35
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Определились первые пары плей-офф ЧМ-201810:20
- Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?10:17
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют вдоль всей линии фронта: детали боев на Донбассе10:05
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня09:26
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери09:17
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?10:17
- Сидячий образ жизни опасен для женщин22:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Супрун рассказала правду об эпидемии туберкулеза в Украине16:00
- Советы, как правильно тратить деньги15:11
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- Донецк вздрогнул от сильного взрыва