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Вячеслав Аброськин: Захарченко был «расстрелян» с 15 метров

26.06.2018 09:00
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Вячеслав Аброськин: Захарченко был «расстрелян» с 15 метров

Глава криминальной полиции Национальной полиции Украины генерал Вячеслав Аброськин провел эксперимент во время учебной стрельбы. Фотографии результатов он выложил на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

Стрельба велась из пистолета Glock 19 с дистанции 15 метров. В качестве мишени была использована фотография главаря «ДНР» Александра Захарченко. Вячеслав Аброськин отметил, что точность попадания заметно увеличилась.

«Прицельность попадания увеличилась в несколько раз. И не удивительно, когда видишь лицо фактического врага, который издевается над тысячами украинцев и сделал миллионы наших граждан несчастными и обездоленными, то это уже не спортивно-практическая стрельба», — написал он.

Вячеслав Аброськин высказал мысль, с которой согласны все граждане Украины, особенно те, кого война коснулась напрямую — оставшиеся в оккупации, переселенцы, волонтеры, украинские воины и члены их семей: «…это именно про то, что каждый день реализатор курятины Захарченко становится все ближе к моменту, когда будет нести ответственность за свои преступления.»



Теги: Украина, Донбасс, стрельба, расстрел, оккупация, ДНР, Аброськин, Захарченко, Нацполиция
 
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