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Архив - Донецкая область

Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone

26.06.2018 07:39
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Жители Дебальцево снова остались без мобильной связи Vodafone

Местные жители оккупированного Дебальцево уже второй день не могут воспользоваться мобильной связью украинского оператора Vodafone.

Так же проблемы наблюдаются и с сепаратистским оператором Феникс. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают «Ведомости Донбасса».

«Второй день нет связи в Дебальцево. Опять отключили МТС, потекли людские колонны снова к ЖД-больнице.»,- сообщают местные жители.

«Веселье продолжается, Водафон лежит, феникс работает раз через десять, снова остались без связи, даже скорую и пожарную не вызовешь»,- сообщают местные жители оккупированного Дебальцево.



Теги: Донбасс, Дебальцево, связь, МТС, Vodafone, оккупация, мобильная связь, соцсети
 
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