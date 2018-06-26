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Архив - Донецкая область

Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы

26.06.2018 22:05
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Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы

Жители временно оккупированных Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами, прозвучавшими в течение последнего часа. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Сегодня около 17 часов в Торезе и в Шахтерске мирные жители были напуганы сильными взрывами. Настолько сильными, что на автомобилях сработали сигнализации, а в отдельных районах «повылетали рамы».

Вот что сообщают жители этих населенных пунктов в соцсетях:

«#Торез 17:25 якийсь сильний вибух. Сигналізації спрацювали»,
«Что это за … была? Без выстрела рвануло два раза»,
«Шахтерск. Пару раз шандарахнуло так, что подпрыгнули дома, во всех частях города. Боезапас, учения – никто не знает. Повылетали рамы. Народ в панике. Информации никакой»,
«Вероятно произвели пристрелку САУ, судя посиле звуковой полны, танковоеорудие глупая хлопушка)»,
«На полигоне дым сразу появился, мне с седьмого этажа все видно».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Торез, Шахтерск, полигон, паника, оккупация, взрывы, соцсети
 
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