Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На КПВВ Донетчины умер мужчина

27.06.2018 18:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ Донетчины умер мужчина

Чрезвычайная ситуация произошла на КПВВ «Майорское» Донецкой области, где при пересечении линии разграничения умер мужчина, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook благотворительный фонд «Право на защиту».

По информации мониторов благотворительного фонда, 79-летний мужчина следовал на неконтролируемую Правительством Украины территорию Донетчины, когда ему стало плохо.

«Смерть наступила мгновенно. По информации медиков добровольческой медицинской службы ASAP, работающей на КПВВ, предварительная причина смерти – инфаркт», - пишут в сообщении.



Теги: Донбасс, мужчина, умерший, Майорск, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх