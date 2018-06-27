Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения

27.06.2018 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения

В оккупированном Докучаевске здание агрофирмы «Агро-Над» получили повреждение в результате утренних обстрелов.

В диспетчерской службе «администрации» города сообщают: «Сегодня в 09:30 украинские силовики обстреляли Докучаевск. В результате обстрела повреждено здание агрофирмы „Агро-Над“ по улице Грибная, 3».

По информации, жертв и пострадавших нет. Другая информация уточняется.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Докучаевск, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх