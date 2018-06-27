Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения

27.06.2018 15:45

В оккупированном Докучаевске здание агрофирмы «Агро-Над» получили повреждение в результате утренних обстрелов.

В диспетчерской службе «администрации» города сообщают: «Сегодня в 09:30 украинские силовики обстреляли Докучаевск. В результате обстрела повреждено здание агрофирмы „Агро-Над“ по улице Грибная, 3».

По информации, жертв и пострадавших нет. Другая информация уточняется.

Источник: https://donpress.com