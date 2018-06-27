Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля

27.06.2018 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля

В Минске договорились о прекращении огня на востоке Украины с 1 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Трехсторонняя контактная группа согласовала бессрочный режим тишины к началу сбора урожая. Украинская сторона настаивает на предоставлении гарантий со стороны России и обеспечения полного мониторинга ситуации вдоль линии разграничения миссией ОБСЕ. Также Украина требует от России отвода тяжелого вооружения, согласно Минским договоренностям, достигнутым ранее.

Вопрос освобождения заложников обсуждался гуманитарной подгруппой в рамках Минских переговоров. Представители Украины заявили о готовности к компромиссам ради освобождения украинских граждан.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перемирие, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх