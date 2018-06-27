В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь

27.06.2018 12:36

В то время как в Кленовой балке Мариуполя строится водоотвод, окончание которого запланировано на конец следующего года, местные жители обивают пороги райадминистрации, чтобы по улице Итальянской устранили течь нечистот. Горожане рассказали журналистам, что уже неделю через их дворы течет река нечистот, которая попадает в коллектор в Кленовой балке и оттуда уходит в море. На данный момент стоки откачивают, но, по словам жителей, этого недостаточно.

Заместитель председателя Центральной райадминистрации Олег Зеленский пояснил, что сейчас затопление откачивают и сливают в дождеприемный колодец, а коллектор оснащен фильтровальной установкой. Если меры с откачкой не будут давать результат, жителям пообещали вырыть канаву в обход их дворов для отвода стоков.

«Я предполагаю, что не должно, чтобы канализация в море стекала. Я думаю, такое недопустимо», – сказал Олег Зеленский.

Начальник управления Госпотребслужбы Андрей Бандурко отметил, что бактериальное загрязнение морской воды по последним данным превышает допустимый уровень. Эту информацию передали городской власти, чтобы та проинформировала население, что на пляже возле гостиницы «Турист» купаться нельзя.

В Горводоканале сообщили, что для ремонта канализации требуется экскаватор с большой стрелой, которого в службе нет. На данный момент ведутся переговоры о предоставлении необходимой техники.

Источник: http://zi.dn.ua