Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших

28.06.2018 18:59

С начала суток из-за обстрелов со стороны боевиков «ДНР» на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ.

Так, пресс-служба 24 ОМБр имени короля Данила сообщает, что с 09:30 до 10:40 боевики обстреливали взводные опорные пункты 24 бригады в районе шахты Южной из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок, передает donpress.com.

Противник выпустил по позициям украинских военных 52 мины и 25 снарядов.

В пресс-службе добавили: «Вследствие ведения огня боевиками, к сожалению, двое бойцов Королевской бригады получили несовместимые с жизнью ранения.

С целью подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были предоставить адекватный ответ противнику».