Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности

28.06.2018 13:48

Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович заявил, что страна-агрессор не имеет ресурсов для нового вторжения в Украину и способна пойти на серьезную эскалацию конфликта только в крайнем случае. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

Аналитик полагает, что террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" укомплектованы только на 50%, тогда как для масштабной военной операции требуется новый ввод российских регулярных войск.

Более того, реализация подобного сценария лишь укрепит позиции Украины на международной арене и увеличит роль Петра Порошенко во внутриполитических процессах страны.

Впрочем, подчеркивает Арестович, Россия сосредоточится на постоянных провокациях на линии соприкосновения, чтобы поддерживать напряженность на Донбассе и шантажировать украинскую власть.