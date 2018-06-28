"Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский

28.06.2018 14:32

Оккупационная администрация Донецка приказала боевикам "ДНР" забрать на допрос имама и прихожан мечети аль-Амаль в захваченном городе. Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский в своем Facebook сообщил о вероломстве боевиков "ДНР" , передает "Диалог.UA".

"Поступила информация из оккупированного Донецкая о том, что т.н. "МГБ" "ДНР" провело обыск в мечети аль-Амаль Калининского района города Донецка, изъяло молитвенники и другую религиозную литературу, опечатали помещение", - пишет религиовед.

Также, по словам Игоря Козловского, сепаратисты увели на допрос имама и всех прихожан мечети. "Эти преследования мусульман, начавшиеся в ОРДО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих", - добавил он.