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Архив - Донецкая область

"Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский

28.06.2018 14:32
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"Чистки" мусульман в "ДНР": боевики выкрали имама и прихожан, закрыв мечеть аль-Амальна, - Козловский

Оккупационная администрация Донецка приказала боевикам "ДНР" забрать на допрос имама и прихожан мечети аль-Амаль в захваченном городе. Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский в своем Facebook сообщил о вероломстве боевиков "ДНР" , передает "Диалог.UA".

"Поступила информация из оккупированного Донецкая о том, что т.н. "МГБ" "ДНР" провело обыск в мечети аль-Амаль Калининского района города Донецка, изъяло молитвенники и другую религиозную литературу, опечатали помещение", - пишет религиовед.

Также, по словам Игоря Козловского, сепаратисты увели на допрос имама и всех прихожан мечети. "Эти преследования мусульман, начавшиеся в ОРДО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих", - добавил он.



Теги: Донецк, Донбасс, религия, кража, литература, мусульмане, мечеть, оккупация, ДНР, боевики
 
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