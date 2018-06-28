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Гибридная армия РФ беснуется в зоне ООС: ВСУ подверглись атакам из гранатометов, минометов и БМП
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о том, что российские наемники и сепаратисты "Л/ДНР" бьют по ВСУ из гранатометов, минометов и БМП. Вчера, 27 июня, крайне неспокойно было на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, передает "Диалог.UA".
В частности, противник вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил провокацию со стрелковым оружием.
Вблизи оккупированного Донецка боевики "ДНР" активизировали боевые действия и применяли по позициям ВСУ преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях был зафиксирован огонь из вооружения БМП.
Кроме того, под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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