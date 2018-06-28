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"Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
Бойцы операции объединенных сил с трех сторон окружили оккупированную террористами "ДНР" и войсками РФ город Горловку. О том, почему ВСУ проявляют активность у Горловки, рассказал украинский военный эксперт Алексей Арестович, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "УНИАН".
За последние несколько месяцев бойцам Операции объединенных сил удалось значительно улучшить стратегическое положение рядом с оккупированной Горловкой. В результате продвижения от оккупационных войск РФ даже были освобождены несколько населенных пунктов.
На сегодняшний день, отметил Арестович, Горловка уже окружена Вооруженными силами Украины с трех сторон, что создает оккупанту колоссальные трудности. "Горловку берут в полукольцо.
Основные маршруты обеспечения оккупантов в этом районе попадают под огневой контроль наших войск, и противнику становится сильно бо-бо ездить грузовичками туда-сюда", - рассказал военный эксперт, уточнив, что бойцы ООС загнали россиян в правильную ловушку. Он назвал Горловку "ключем ко всему фронту".
С его слов, после освобождения данного населенного от войск РФ кремлевские образования "ЛНР" и "ДНР" будут отделены друг от друга, что станет началом конца оккупации Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, оккупация, ДНР, ЛНР, ВСУ, РФ, ООС
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