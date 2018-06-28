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Личный состав ВСУ несет невосполнимые потери на Донбассе: за сутки убиты 3 воинов, трое были ранены
28.06.2018 11:12
Штаб ООС сообщает, что на временно оккупированном Донбассе за сутки погибли сразу трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. В течение прошедших суток, 27 июня, боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
К сожалению, в результате боевых действий сразу трое украинских военных погибли, еще трое получили ранения. "На протяжении прошлых суток, 27 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ на провокации российско-террористических войск.
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ранения, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
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