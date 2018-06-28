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Архив - Донецкая область

«Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг

28.06.2018 15:29
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«Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг

Сегодня в День Конституции Украины в оккупированном Донецке неизвестные вывесили на многоэтажке украинский флаг.

Соответствующий снимок разместили на странице hochu#domoy в Twitter. В подписи к фото написано: ‏"Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!», передает donpress.com.

Под фото пользователи соцсети пишут: «Самое лучшее поздравление», «Вот это бешеные! Спасибо!», «Если кто-то спросит, кому выпадет честь поднять наш флаг над Кремлем — я за вас».



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, фото, флаг, День Конституции, оккупация, соцсети
 
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