Главная / Новости / Донецкая область / Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе
Последние новости раздела
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших18:59
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе18:12
- Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки17:29
- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд15:51
Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе
28.06.2018 18:12
Вечером в среду, 27 июня, после обстрела боевиков незаконных вооруженных формирований, украинская артиллерия нанесла удар в ответ, в результате которого сепаратисты понесли тяжелые потери.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Алексей Петров, передает apostrophe.ua.
По его информации, потери боевиков составили всего 17 человек, из них 10 убитых и 7 раненых.
"Запомните падлюки... На своей лишней хромосоме гвоздем нацарапайте. За жизнь каждого украинца погибшего от российского оружия мы спросим сторицей!", – пишет Петров.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших18:59
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе18:12
- Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки17:29
- Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую16:51
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд15:51
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Концы в воду: чем для украинцев опасны еврономера22:14
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- Украинцы рискуют остаться без праздника, страну неожиданно охватила беда21:24
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
- Раду могут распустить уже завтра: нардепы перешли опасную черту20:35
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших18:59
- Концы в воду: чем для украинцев опасны еврономера22:14
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Астрологи назвали три знака зодиака, способных изменить мир18:34
- Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой17:48
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго16:30
- Украине грозит российский сценарий: на что надеется Кремль08:03
- Прогресса нет: Волкер озвучил печальное заявление по Донбассу07:53
- Имеют ли право дети боевиков быть полноценными членами общества07:46
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника