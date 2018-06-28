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Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"

28.06.2018 16:08
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Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"

В четверг, 28 июня, в Европарламенте прошли слушания "Мир на Донбассе: роль миротворческой миссии" с обсуждением роли ОБСЕ и ООН. Постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас считает, что миротворческая операция под эгидой ООН должна быть развернута на востоке Украины, передает "Диалог.UA".

"Мы четко заявили, что, по нашему мнению, мандат миротворческой миссии должен сосредоточиться на имплементации минских договоренностей, которые должны стать базовыми для развертывания возможной Миссии ООН", - заявил он.

Однако немецкий дипломат подчеркнул, что ФРГ не считает необходимым отказываться от формата минских договоренностей, а миротворцы ООН должны занять весь Донбасс, а не как предлагает Россия. "Эта миссия должна действовать в поддержку минских договоренностей.

Мы не разделяем мнение, что миссия может заменить минские договоренности", — заявил немецкий посол при НАТО.



Теги: Россия, Донбасс, ООН, НАТО, граница, Европарламент, ОБСЕ, миротворцы, Минские договоренности, РФ
 
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