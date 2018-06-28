- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
Не хотели принимать! В Мариуполе «скорая» четыре часа возила пациента из одной больницы в другую
Врачи "скорой помощи" в течение долгого времени не могли госпитализировать пациента в больницу - ни одно из отделений города не хотело его принимать.
Как рассказала 0629 супруга больного, у 41-летнего мужчины в течение полугода держалась субфебрильная температура 37 и 37,5. Исследование МРТ показало, что у мужчины в голове есть воспалительные очаги, и врачи "скорой" приняли решение доставить его в больницу. Но, как оказалось, лечебные учреждения Мариуполя не готовы принять такого пациента. Причина отказа - неопределенный диагноз.
В течение четырех часов "скорая" возила мариупольца из больницы в больницу, и его нигде не хотели принимать. В итоге больного все-таки госпитализировали в терапию городской больницы №2. Сейчас он сдает дополнительные анализы, чтобы ему могли поставить диагноз.
"Эта ситуация - просто беда, остатки совковых стереотипов. Я борюсь с этой проблемой уже с десяток лет. Реформа идет, а мы всё по старинке работаем. Привозишь пациента в больницу, а там только и думают, куда бы его дальше отправить. Все больницы многопрофильные, а по факту так работать не хотят. Поэтому подобные истории происходят в Мариуполе, не так часто, как раньше, но происходят. Возможно, когда создадут госпитальные округа, ситуация изменится. Эту порочную систему, когда больницы отказываются принимать пациентов, надо ломать, причем незамедлительно", - считает главный врач городской станции экстренной медицинской помощи Валерий Закржевский.
Со своей стороны семья больного высказала огромную благодарность врачу "скорой помощи" Георгию Гагуту и фельдшеру Виктору Нестеренко, которые не оставили их в беде.
Теги: Донбасс, Мариуполь, скорая помощь, пациент
- "Неотложка" спасла бездомного от верной смерти
- В Мариуполе собака чуть не откусила хозяйке руки
- Пьяный рыбак свалился в Кальмиус
- В мариупольском ночном клубе трое парней устроили поножовщину
- Экономика Донбасса под угрозой: сокращается рабочая неделя и зарплата
- Телевизор сломал нос двухлетнему ребёнку
- На Донбассе поймали телефониста боевиков16:50
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- На Донбассе поймали телефониста боевиков16:50
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- Украинский вопрос на встрече Путина и Трампа: версия Небоженко15:50
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть