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Архив - Донецкая область

Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки

28.06.2018 17:29
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Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки

Сегодня в оккупированном Донецке помимо украинского флага появились листовки с цитатами из Конституции Украины.

Общественный активист, бывший боец добровольческого батальона Виталий Овчаренко отметил: «Ко дню Конституции Украины в Донецке появились листовки с цитированием Конституции Украины!», передает donpress.com.

Овчаренко отметил, что листовки расклеены на автостанции на Крытом рынке, по ул. Университетской 40, на перекрестке бул. Шевченка и ул. 50-летия СССР, а также на пересечении Ильича и Ульяновой



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, День Конституции, оккупация, листовки, партизаны
 
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