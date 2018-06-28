Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области

28.06.2018 22:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области

В Донецкой области продолжается переоборудование всех блокпостов.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает zi.dn.ua.

«С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки граждан, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переоснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время», — сказано в сообщении.

«Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны, полиция продолжит внедрение современных технических решений», — добавил Князев.

Реформирование системы блокпостов на Донбассе стало первым этапом совершенствования этой работы.

Как известно, в Донецкой области ранее открыли первые реконструированные блокпосты, которые переоборудовали и оснастили современной техникой.

Также известно, что в Луганской области сократится количество блокпостов на дорогах.



Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, блокпост, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх