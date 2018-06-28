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Стало известно, почему «Vodafone Украина» плохо работает на оккупированном Донбассе
28.06.2018 07:35
Сотрудники компании «Vodafone Украина» не смогли восстановить полноценную работу мобильной связи на территории ОРДЛО из-за отсутствия гарантий безопасности, пишет ДонПресс.
Пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила: «Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей работники компании „Vodafone Украина“ до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе».
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Vodafone-Украина
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