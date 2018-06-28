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В Донецке нет абитуриентов. В «ВУЗы» готовы принимать всех подряд
На временно оккупированных территориях Донецкой области в сфере образования сложилась критическая ситуация – не хватает педагогов всех уровней, не хватает учеников и студентов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области в сфере образования сложилась критическая ситуация. Кроме того, что не хватает педагогов всех уровней, критически не хватает учащихся и абитуриентов.
В ДонНТУ ситуация дошла до того, что готовы принимать всех подряд, даже без «сертификатов ГИА». Достаточно просто прийти в приемную комиссию для оформления документов.
Вот что с горечью сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк Готовы брать всех!!! Даже без документов — скоро на улице будут отлавливать))»,
«А как же дети в свое время напрягались шоб в ДПИ поступить на бюджет… А щас заходи кто хочет, поступай куда хочешь....»,
«Даже загоняют! Как низко пал ДПИ… где работать и кому нужен этот диплом?»,
«Я так понимаю, шо кроме преподов, там работающих, диплом дыры, как и учеба в ней же, нигде и ни кем не котируется. А у преподов это ценится только как стимул для собственного обогащения взятками+зарплатой, а потом хоть подотритесь своими учебными бумажками»,
«Взятки-взятками Но сейчас не дай Бог кому неуд поставить и заявить на отчисление — табу!!!»,
«Шо, пристрелить могут?»,
«Переведут на 0, 25 ставки, а принципиальных попросят уйти»
«По программе борьбы с безграмотностью.)».
Теги: Донецк, Донбасс, образование, Донецкая область, педагог, студенты, абитуриент, приемная комиссия, соцсети, вузы
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