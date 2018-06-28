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В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
Во временно оккупированное Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь они дают исключительно негативные прогнозы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Всего несколько месяцев назад, когда оккупационные «власти ДНР» с «благословения» экологов из РФ прекратила откачку воды на шахтах временно оккупированных территорий Донетчины, в том числе и радиационно-опасной шахты «Юнком», жителей уверяли, ссылаясь на «экологов РФ» и различные «серьезные» организации, что никакой опасности нет.
Но минуло не так много времени, как во временно оккупированное Енакиево зачастили комиссии экологов из РФ. Теперь ситуация не кажется им такой безопасной, скорее наоборот. Очередная такая комиссия пришла к выводу, что прогнозы кране негативные.
Вот что сообщают жители временно оккупированного Енакивеов:
«В город Енакиево, который оккупирован рф, приезжали экологи из рф. Прогнозы херовые у русни от слова очень. Ростову приготовиться»,
«Это связано с прекращением откачивания воды из шахт? Подробности можно?»,
«Говорили ж этим обезьянам, что с радиацией не шутят»,
«Ростовдалеко. Вот г… о Ростов-на-Дону может накрыть».
Теги: Россия, Донбасс, Енакиево, шахта, прогноз, экология, ДНР, РФ
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- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
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