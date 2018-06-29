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Архив - Донецкая область

Боевики перебросили под оккупированную Горловку бронетехнику

29.06.2018 19:30
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Боевики перебросили под оккупированную Горловку бронетехнику

Боевики «ДНР» перебросили в район оккупированной Горловки свою бронетехнику.

Так, в украинской разведке отмечают, что в районе оккупированной Горловки обнаружено перемещение к линии соприкосновения более 10 единиц вражеской техники и вооружения (САУ, танки), а возле оккупированного Дебальцево зафиксировано не менее 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе несколько единиц РСЗО БМ-21 «Град» и танков «Т-72Б».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, техника, Горловка, боевики
 
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