Боевики перебросили под оккупированную Горловку бронетехнику

29.06.2018 19:30

Боевики «ДНР» перебросили в район оккупированной Горловки свою бронетехнику.

Так, в украинской разведке отмечают, что в районе оккупированной Горловки обнаружено перемещение к линии соприкосновения более 10 единиц вражеской техники и вооружения (САУ, танки), а возле оккупированного Дебальцево зафиксировано не менее 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в том числе несколько единиц РСЗО БМ-21 «Град» и танков «Т-72Б».

Источник: https://donpress.com