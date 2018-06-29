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Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине

29.06.2018 07:55
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Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине

Президент Украины Петр Порошенко может ввести военное положение в стране.

Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко в ходе «прямой линии» с жителями «республики». Захарченко отметил: «Порошенко, вероятно, введет военное положение, и выборы отменит: с потерей власти президента он попадает под суд, и не только он, а также Яценюк, Турчинов, Аваков и десятки других людей. Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ДНР, Захарченко
 
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