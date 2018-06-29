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Кровавый День Конституции в зоне ООС в Донбассе
Прошедшие сутки в зоне ООС на Донбассе стали самыми кровавыми за последний месяц – убито четверо украинских защитников и девять боевиков, есть раненые, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщается на странице в Facebook операции Объединенных сил.
В праздничный день 28 июня – День Конституции – боевики 28 раз прицельно обстреляли позиции подразделений ООС, 9 из которых - из тяжелого вооружения.
«Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями», - отмечают в сообщении.
На мариупольском направлении ситуация остается напряженной: боевики ведут огонь по позициям подразделений ООС из оружия, которое должно быть отведено. По защитникам Павлополя применили ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, под огонь попали позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино.
На донецком направлении боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделений ООС в районе Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки, что привело к гибели одного защитника.
На луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП. В районе Светлодарской дуги из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции ООС около Светлодарска и Новозвановки, в результате чего один защитник погиб и еще один ранен.
Горячо было в районе населенного пункта Южное: по позициям украинских защитников боевики применили минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Мерами огневого воздействия на оккупантов ситуация была стабилизирована, однако двое защитников Украины погибли.
По данным разведки, за прошедшие сутки 9 боевиков было уничтожено, 8 ранено.
Теги: Донбасс, война, День Конституции, обстрелы, ООС
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